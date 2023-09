Gettiti arretrati per 735 milioni a Province di Trento e Bolzano

Accordo per assegnazione: 40 milioni a ogni Provincia nel 2023

Trento/Bolzano – Sottoscritto a San Michele all’Adige, in Trentino, il protocollo d’intesa tra le Province autonome di Trento e Bolzano e lo Ministero dell’economia e della finanza per l’assegnazione dei gettiti arretrati relativi alle accise sugli oli da riscaldamento. I gettiti si riferiscono agli anni compresi tra il 2010 e il 2022, per un ammontare complessivo di 735 milioni di euro, dei quali 468 milioni che verranno assegnati alla Provincia di Trento e 267 milioni alla Provincia di Bolzano. A ciascuna Provincia autonoma verranno versati quest’anno, a titolo di acconto, 40 milioni di euro, mentre la parte restante verrà riconosciuta dallo Stato in quattro annualità, tra il 2024 e 2027.

L’accordo prevede inoltre una diminuzione di 25 milioni di euro per la finanza pubblica per le accise a venire. “Abbiamo ereditato una situazione di contenzioso tra là Province autonome e lo Stato e abbiamo deciso che questa situazione non dovesse trascinarsi all’infinito. Abbiamo quindi trovato un giusto compromesso, con un quadro certo rispetto alle risorse che lo Stato si impegna a riconoscere alle due Province autonome. Una notizia positiva è un importante riconoscimento delle prerogative dell’autonomia”, ha detto il ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti.

“Un risultato di valenza regionale, su cui stiamo lavorando da tempo e che chiude ciò che ancora rimaneva in sospeso dopo gli accordi di Milano”. Così il presidente delle Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, a margine della sottoscrizione del protocollo d’intesa per l’assegnazione dei gettiti arretrati con il Ministero dell’economia e delle finanze.

“L’accordo rispetta il principio di leale collaborazione tra le Province autonome e lo Stato. Per noi si tratta del penultimo tassello nel contesto tra patti con lo Stato: ora lavoriamo per trovare metodo da applicare in caso di riforme fiscali importanti”, ha affermato il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, specificando come nell’intesa firmata a San Michele vi siano anche i 24 milioni che la Provincia di Bolzano ha anticipato alla Rai.