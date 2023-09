Elezioni Provinciali 2023: sorteggiato l’ordine dei candidati e delle liste collegate

Posted on

I greci hanno quindi respinto massicciamente la proposta dei creditori internazionali Eurosummit straordinario – Oltre il 60% contro le condizioni dei creditori Atene (Grecia)/Adnkronos – Con un post sul suo blog e su Twitter dal titolo ‘Minister No More!’,Yanis Varoufakis annuncia le sue dimissioni, dopo la vittoria schiacciante del no al referendum in Grecia, per facilitare l’intesa. “Subito dopo l’annuncio dei […]