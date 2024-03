Geometra perde la vita nel Tunnel del Brennero. Tre feriti anche nella Loppio-Busa

Il tecnico è stato travolto da un treno di rifornimento sul versante austriaco del cantiere. Nella notte invece, tre operai sono rimasti feriti, mentre stavano lavorando nella galleria passo San Giovanni-Cretaccio

NordEst – Un geometra ha perso la vita in un incidente sul versante austriaco della Galleria del Brennero. La disgrazia si è verificata, intorno alle 15.00 di ieri, nel cantiere H41 Gola del Sill-Pfons, nei pressi di Innsbruck. Il tecnico che stava svolgendo lavori di rilevamento, quando è stato investito da un treno di rifornimento. Il treno stava trasportando materiali e operai nelle aree di lavoro della galleria principale in direzione del Brennero. I soccorsi – informa una nota di Bbt Se – sono stati attivati immediatamente dopo l’incidente. Un grande contingente di soccorritori, vigili del fuoco e polizia è stato allertato ed è arrivato immediatamente sul luogo dell’incidente, mentre le misure di primo soccorso erano già state somministrate all’infortunato dai compagni di lavoro della galleria.

Nonostante le immediate misure mediche di emergenza, il geometra è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.”Tutti noi del cantiere siamo profondamente addolorati per questo tragico incidente. I nostri pensieri e le nostre condoglianze sono rivolti alla famiglia e ai parenti”, hanno dichiarato la società di progetto Bbt Se e il consorzio H41 Gola del Sill-Pfons nelle loro prime condoglianze. L’esatta dinamica dell’incidente è tuttora oggetto di accurata indagine da parte degli esperti del dipartimento di investigazione penale e dell’ispettorato del lavoro competente. Un team di pronto intervento, da attivare in caso di crisi, è stato messo a disposizione degli operai presenti nel cantiere.

L’incidente nel cantiere Loppio – Busa

Poco prima delle tre di venerdì mattina si è verificato un incidente sul lavoro nel cantiere della galleria Passo San Giovanni-Maza. Sono stati coinvolti tre operai, due 48enni e un 38enne. Due di loro sono stati portati all’ospedale Santa Chiara di Trento con l’elicottero sanitario. Il terzo, portato inizialmente all’ospedale di Rovereto, è stato poi trasferito al Santa Chiara, sempre in elicottero. Secondo le prime informazioni, due operai avrebbero riportato ferite di media gravità, mentre il terzo si trova in prognosi riservata.Sul posto gli ispettori dell’Uopsal e i carabinieri di Riva del Garda, che stanno portando avanti i rilievi sul luogo dell’incidente, anche per stabilire da che altezza sono caduti i tre operai. Insieme a loro, il personale sanitario con l’elisoccorso e i vigili del fuoco di Riva del Garda e di Arco.