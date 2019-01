‘Gelicidio’ in Valsugana, maxi tamponamento a Tezze di Grigno: 30 mezzi coinvolti, 12 feriti tra cui 2 gravi, 2 elicotteri sul posto, strada bloccata

Connect on Linked in

Traffico paralizzato lunedì mattina in Valsugana per una serie di incidenti causati dal ghiaccio. Il più grave a Tezze di Grigno. L’invito è a moderare la velocità e a prestare la massima attenzione. Vento in rinforzo nelle prossime ore

Borgo Valsugana (Trento) – Il gelicidio della notte in Trentino ha provocato diversi incidenti e notevoli disagi al traffico in tutta la provincia. Traffico bloccato e ore di passione sulla Statale 47 della Valsugana fra Tezze di Grigno e Primolano, dove si sono scontrate diverse auto, molte di queste finite anche fuori strada. Sul posto è intervenuto l’elicottero per soccorrere diverse persone rimaste coinvolte nell’impatto a Tezze, causato dal ghiaccio.

Decine di veicoli sono usciti di strada per la strada resa viscida dal ghiaccio in più punti. La statale è stata chiusa dopo le 7,30 con deviazioni sul posto. in zona, sono intervenuti sanitari del 118 con l’elicottero, Carabinieri, Vigili del Fuoco volontari e mezzi del Servizio Strade della Provincia. Altri incidenti si sono registrati in molte altre zone del Trentino.