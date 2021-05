Gardaland apre il 15 giugno 2021 con nuovo parco acquatico Legoland

Il Parco Acquatico, per il quale sono stati stanziati 20 milioni di euro, sarà interamente tematizzato Lego e sarà il primo al mondo costruito all’interno di un Parco Divertimenti non a marchio Legoland. La sicurezza, sottolinea l’ad, rimane un obiettivo fondamentale per Gardaland che continuerà ad applicare nel Parco, anche per la stagione 2021, il protocollo sviluppato lo scorso anno, per il quale era stato stanziato 1 milione di euro e che prevede, ad esempio, la limitazione degli ingressi giornalieri, la prenotazione obbligatoria della data di accesso al Parco e l’uso obbligatorio della mascherina.