DIRETTA Provinciali 2023, dai seggi: a San Martino di Castrozza Fugatti (201) davanti a Valduga (30) e Degasperi (26). A Sagron Mis stessa situazione

Dai primi dati attesi da Sagron Mis, fino al termine dello scrutinio, nei Comuni di Primiero e Vanoi

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – Riportiamo di seguito le anticipazioni e i primi dati – non ufficiali – Comune per Comune, che arrivano dal territorio.

SAGRON MIS

affluenza finale 54,07%

Primi dati ufficiosi anche da Sagron Mis vdono in testa Fugatti (42), seguito da Valduga (39), 5 Degasperi, Divina (3), Dardo (1), Rizzo (1). Testa a testa con 15 preferenze tra Elisa Faoro (Campobase) ed Antonella Brunet (LIsta Spinelli).

PRIMIERO SAN MARTINO DI C.ZZA

affluenza finale 55,01%

A San Martino di Castrozza i dati finali dei presidenti vedono in testa Fugatti (201) seguito da Valduga (30), Degasperi (26), Divina (5), Marini (2).

Dalle prime anticipazioni che ci arrivano da Siror, le preferenze a favore del governatore uscente Fugatti sarebbero doppie rispetto allo sfidante Valduga.

MEZZANO

affluenza finale 62,80%

IMÈR

affluenza finale 55,47%

A Imèr le prime indiscrezioni confermano un ottimo risultato per la lista locale La me val, bene il Patt e la Lista Spinelli. Anche in questo caso Fugatti avanti rispetto a Valduga.

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

affluenza finale 48,37%. Per il Vanoi, sull’affluenza pesano Aire (Anagrafe Italiani residenti all’estero). Aventi diritto sono 1383 di cui il 13,44% Aire (1 solo votante). A Canal San Bovo ha votato il 50,80%, Caoria 48,72%, Zortea 45,08%.