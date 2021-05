Covid: nessun decesso in Trentino e 43 nuovi contagi. Una vittima in Alto Adige e 6 ricoveri in rianimazione

Trento/Bolzano – Nessun decesso per coronavirus in Trentino nelle ultime 24 ore. La conferma del miglioramento della situazione arriva dal bollettino di giovedì 20 maggio dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari anche per il numero contenuto di nuovi contagi (43) e per l’ulteriore riduzione del numero dei pazienti ricoverati in ospedale (51, di cui 14 in rianimazione).

Intanto le vaccinazioni procedono a ritmo costante, con 255.335 somministrazioni effettuate finora, compresi 54.124 richiami e comprese le somministrazioni per le categorie over 80 (60.903 dosi), 70-79 anni (48.696 dosi) e 60-69 anni (52.150 dosi). Nel dettaglio, sono stati registrati 15 nuovi casi positivi su 1.106 tamponi molecolari analizzati e 28 su 998 test antigenici. Nella giornata di ieri sono stati registrati 2 nuovi ricoveri, ma le dimissioni sono state il triplo. I nuovi guariti sono 24.

Il punto a Bolzano

Un altro decesso per Covid in Alto Adige (1.170 in totale). I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri – comunica l’Azienda sanitaria – sono 19, nelle strutture private convenzionate 11 e in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes 4.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6 e le persone in quarantena o isolamento domiciliare 2.018. Nella giornata di ieri sono stati 727 i tamponi molecolari con 34 positivi, mentre altre 18 persone sono risultate positive ai test rapidi antigenici ( 4.314 quelli eseguiti).

In breve