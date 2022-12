Galleria di Arsiè, nuove chiusure fino al 23 dicembre 2022. Disagi dalla Valsugana fino a Belluno e Primiero

Dopo gli interventi recenti con relativi disagi al traffico in zona Belluno/Vicenza ma anche Valsugana e Primiero, da lunedì 12 dicembre è prevista una nuova chiusura notturna dalle 21 alle 6 del mattino con deviazione via ‘scale di Primolano’

NordEst – A pochi giorni dalle festività natalizie, nuovi disagi nella galleria San Vito, nel Bellunese, lungo la ss50 bis/var “del Grappa e del passo Rolle” che collega Arsiè e tutto il Feltrino alla Valsugana. Ss50 duramente provata in questi mesi dai numerosi cantieri anche verso Primiero. Dal ponte di Imèr dove il cantiere ha chiuso di recente, mentre rimane ancora in sospeso la riaperttura definitiva del viadotto di Pontet (Sovramonte). Si attende inoltre a breve anche la consegna dei lavori della nuova galleria pala rossa a Lamon, più volte annunciata dalla Regione Veneto.

La chiusura notturna di Arsiè

Sono necessari ulteriori interventi di manutenzione per migliorare gli impianti con deviazione per il traffico leggero e pesante da lunedì 12 e fino a venerdì 23 dicembre, dalle 21 alle 6 del mattino successivo: sarà istituita la chiusura – in entrambe le direzioni di marcia – della galleria.

Durante questa modifica notturna alla circolazione il traffico veicolare sarà deviato sulla viabilità alternativa. Nel dettaglio, i mezzi leggeri diretti verso Feltre/Belluno, potranno percorrere la deviazione più breve che da Primolano porta ad Arsié (passando per le scale di Primolano Sr50bis) per poi tornare sulla statale 50 Bis/Var al km 5,200 circa. Per chi viaggia in direzione Bassano/Trento è previsto lo stesso percorso in direzione opposta.

Per i mezzi pesanti con peso superiore alle 3,5 tonnellate che viaggiano in direzione Feltre/Belluno il percorso alternativo consigliato, partendo dalla statale 47, prevede: da via Molinetto, mediante terza uscita dalla rotatoria, la percorrenza di via De Gasperi (Sp57) per poi uscire al primo svincolo della successiva rotatoria su via Dante Alighieri e procedere percorrendo la Sp26; seguire le indicazioni per Valdobbiadene/Feltre per imboccare la SR348 e giungere a Feltre.

Percorso inverso per i mezzi che viaggiano in direzione Bassano del Grappa/Trento. Per i mezzi pesanti con peso superiore alle 3,5 tonnellate diretti a Feltre/Belluno, è possibile, in alternativa, percorrere le scale di Primolano Sr50bis. La chiusura servirà alle imprese impegnate per completare alcune opere del tunnel.