Furto di ipnotici in ospedale Borgo: denunciato fornitore

Borgo Valsugana (Trento) – Ruba farmaci ipnotici dalla sala operatoria dell’ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana. Con questa accusa un trentenne è stato denunciato dai carabinieri per furto aggravato.

L’episodio risale al primo giugno. Secondo una prima ricostruzione, il ladro, per entrare nella sala, ha forzato le porte attirando l’attenzione degli operatori sanitari che subito hanno fatto un controllo, constatando l’ammanco di 8 scatole di “midazolam”, un ipnotico derivato dall’oppio usato per delicati interventi chirurgici.

La direzione dell’ospedale ha immediatamente avvisato l carabinieri che hanno avviato le indagini. Dopo i primi accertamenti e la raccolta delle testimonianze, i carabinieri di Borgo hanno orientato le investigazioni su un giovane che lavora per una ditta fornitrice dell’ospedale e ha richiesto un decreto urgente di perquisizione alla Procura di Trento. Nella casa del dipendente i militari hanno così trovato le 8 scatole scomparse contenenti ben 64 fiale di midazolam. Da qui la denuncia.

Associazione artigiani, Marco Segatta confermato presidente. Marco Segatta è stato confermato alla presidenza dell’Associazione artigiani del Trentino. Segatta, unico candidato alla carica di presidente, per i prossimi quattro anni resterà ai vertici dell’associazione di via Brennero che rappresenta circa 10.000 imprese.

Frana su statale passo Lavazè, al via disgaggio. Saranno necessari lavori di disgaggio per consentire la messa in sicurezza e la riapertura della strada statale del passo Lavazè, chiusa da ieri pomeriggio per una grossa frana che ha interessato il versante trentino.

Tra gli insigniti del riconoscimento di Cavaliere al merito della Repubblica c’è anche la trentina Giorgia Depaoli, 47enne cooperante internazionale, impegnata in particolare nella difesa dei diritti delle donne, che sin dalle prime settimane di emergenza Covid-19 si è impegnata come volontaria nel capoluogo, dando subito la sua disponibilità alla piattaforma “Trento si aiuta”. Insieme a Depaoli sono stati premiati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella alcuni cittadini, di diversi ruoli, professioni e provenienza geografica, che si sono particolarmente distinti nel servizio alla comunità durante questi mesi di lotta al Coronavirus