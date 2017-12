Furti in abitazione, intervento dei carabinieri di Borgo Valsugana

Connect on Linked in

Due persone denunciate, vittime due donne

Borgo Valsugana (Trento) – Per furti in abitazione due persone sono state denunciate dai carabinieri di Borgo Valsugana.

In un primo episodio i militari sono intervenuti dopo la segnalazione di una donna che aveva riferito come una sua conoscente, fatta entrare in casa e lasciata un attimo sola, si fosse messa frugare in un cassetto in camera da letto mettendosi in tasca alcune banconote.

La responsabile, una giovane di 26 anni, è stata sorpresa dai carabinieri e costretta a riconsegnare i soldi rubati, 400 euro.

In un secondo caso, un’altra donna abitante a Piné ha segnalato ai carabinieri di aver subito il furto di una telecamera dall’interno della propria abitazione. Dopo aver sentito un testimone oculare, i carabinieri hanno identificato il presunto responsabile, un giovane di 28 anni con precedenti specifici. La telecamera rubata è stata trovata nella sua abitazione e restituita alla proprietaria.