Fugge dopo il furto: bloccato dai Carabinieri in A22

Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere in attesa del processo, rinviato al 16 gennaio

Verona - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Caprino Veronese con l’ausilio degli agenti della Polstrada, hanno arrestato dopo un lungo inseguimento sull’autostrada del Brennero un 40enne romeno, in Italia senza fissa dimora, che a bordo di un’auto rubata era fuggito ad un posto di controllo dei militari dell’Arma.

L’auto è stata intercettata all’altezza di Affi (Verona) ma il fuggitivo è stato bloccato a Nogarole Rocca, dopo 40 km. di inseguimento. Sull’auto i carabinieri hanno trovato 100 litri di gasolio, oltre a arnesi da scasso e monili in oro rubati poco prima in un’abitazione di Rivoli Veronese. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari mentre l’uomo è stato arrestato e trattenuto in camera di sicurezza a Caprino.