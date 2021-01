Frana Forte Buso, passo Rolle ancora chiuso sul versante Fiemme fino al 15 gennaio

Divieto di accesso in entrambe le direzioni, in località Predazzo, Lago di Forte Buso proroga chiusura dal km 103,697 al km 106,257 dalle 00:00 del 9/01/2021 alle 23:59 del 15/01/2021

Predazzo (Trento) – Non c’è pace per la strada di passo Rolle. Rimane ancora chiusa sul versante di Fiemme per la frana staccatasi nelle scorse settimane in zona Forte Buso.

Doveva essere riaperta il 9 gennaio, ma in queste ore è stata prorogata la chiusura per ulteriori interventi in corso fino al prossimo 15 gennaio. Ad oggi è invece aperto il tratto stradale sul lato di Primiero, fino a Paneveggio, dopo le chiusure dei giorni scorsi per pericolo valanghe.