Fotovoltaico, a Bolzano ditta edile evadeva fisco: scoperta dalla Finanza

Scoperta evasione totale nel settore del fotovoltaico per mezzo milione di euro

NordEst – La compagnia di Brunico delle Fiamme Gialle ha individuato, dopo un’analisi combinata con il Gestore Italiano dei Servizi Energetici, un’impresa edile che faceva investimenti anche nel settore della produzione di energia fotovoltaica, omettendo però di dichiarare cospicui ricavi derivanti.

Una volta aperti i registri contabili i militari hanno immediatamente notato una discrepanza nei bilanci e hanno così scoperto una omissione di ricavi per 5 anni di fatturato, con un valore di 480mila euro.

La Guardia di Finanza ha aperto un fascicolo che parla di evasione totale: termine tecnico per indicare la completa assenza di versamenti al Fisco. I finanzieri in questo periodo di crisi dell’energia stanno aumentando esponenzialmente le indagini sugli evasori in campo energetico ma non solo.