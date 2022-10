Covid: in Trentino 1.142 nuovi contagi, 87 ricoverati di cui 2 in rianimazione. Altri 3 decessi e 1.399 nuovi casi in Alto Adige

L’incidenza settimanale continua a salire e ormai si avvicina a soglia mille (976, +18). L’incidenza è in continua salita dallo scorso 4 settembre quando ammontava a 239. Sale anche il numero degli altoatesini in quarantena che ora sono 6.443, mentre 302 sono stati dichiarati guariti. Secondo i dati di ieri nei normali reparti sono ricoverati 144 pazienti Covid (+19), 6 nelle cliniche private (dato del 3.10.) e 5 in terapia intensiva (-1).