Fiamme nella notte in mansarda a Covelo: anziana 80enne muore in valle dei Laghi

La vittima è Klara Lagally Charlotte Ingerborg, nata in Germania, ma residente da tempo a Covelo. Sanitari del 118 sul posto con l’ambulanza, ma per la donna non c’era più nulla da fare

Covelo (Trento) – Una donna di 82 anni è morta nell’incendio della sua abitazione divampato la scorsa notte a Covelo di Vallelaghi, in Trentino.

Le fiamme si sono sviluppate, per causa ancora in via di accertamento, nella mansarda di una palazzina dove viveva l’anziana e che è stata sorpresa nel sonno dall’incendio.

Vano il tentativo dei vicini di salvarla, poi l’intervento dei vigili del fuoco permanenti di Trento e dei volontari della valle dei Laghi che non sono riusciti a mettere in salvo la donna.

Le fiamme, circoscritte dai pompieri, non risulta abbiano danneggiato gli altri appartamenti dello stabile. Nessuna altra persona che abitava nello stabile è rimasta coinvolta.

In breve

La keniana Agnes Tirop, due volte medaglia di bronzo nei 10.000 metri ai campionati del mondo e oro ai mondiali di cross-country nel 2015 e due volte vincitrice della Boclassic, è stata trovata morta con ferite d’arma da taglio all’addome nella sua casa nel centro di addestramento ad alta quota di Iten, nel Kenya occidentale. Potrebbe trattarsi di un omicidio, hanno reso noto funzionari sportivi kenioti. Fortemente sospettato è l’ex marito. L’atleta, 25 anni, era giunta quarta nei 5.000 metri alle Olimpiadi di Tokyo. Era considerata una stella nascente dell’atletica leggera nel suo paese. Tirop era giunta terza ai Mondiali del 2017 a Londra e nel 2019 a Doha. “Il Kenya ha perso un diamante, una delle atlete in più rapida crescita sulla scena internazionale grazie alle sue notevoli prestazioni in pista” l’ha ricordata Athletics Kenya in una nota. Tirop aveva vinto le edizioni del 2016 e del 2017 della corsa di San Silvestro di Bolzano, Boclassic.