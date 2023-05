Fiaccole e un grande abbraccio a Caldes in Trentino per Andrea Papi: ucciso da un’orsa il 5 aprile

Iniziativa per chiedere giustizia per il giovane ucciso da un’orsa il 5 aprile

Trento – “Giustizia per Andrea” ma anche: “Siamo tutti madre di Andrea”, si legge su diversi striscioni esposti nel paese trentino durante la fiaccolata in ricordo del giovane ucciso da un’orsa. Le madri del piccolo borgo, hanno organizzato una fiaccolata in ricordo di Andrea Papi, ucciso un mese fa dall’orsa Jj4, sabato sera alle 20 in chiesa la comunità si è riunita per la messa. Intanto la famiglia annuncia azioni legali contro le offese al figlio in rete.

In questo mese, alle indagini si sono intrecciate le polemiche, al complesso iter giudiziario si sono affiancati gli implacabili strascichi sui social, in un coinvolgimento collettivo ed emotivo senza paragone. Nella fiaccolata di sabato 6 maggio, il cammino lento, le luci soffuse dei lumini, l’aria frizzante della montagna hanno imposto una pausa dopo un mese di conflitto politico e sociale. Una silenziosa e dolorosa richiesta di giustizia per la morte di Andrea.

La famiglia del 26enne, attraverso una nota, ha annunciato che richiederà l’intervento dell’autorità giudiziaria nei confronti dei cosiddetti “leoni da tastiera” per i commenti offensivi pubblicati sui social network. Attraverso i propri legali, la famiglia depositerà “formali atti di querela a tutela della verità e della memoria di Andrea”. Dicendosi affranta “nel dolore per la perdita di Andrea, che oggi pare essere solo oggetto di una sterile discussione e non vittima”, la famiglia rileva come stia “subendo un secondo dolore derivato dalla moltitudine di commenti aggressivi, sconsiderati e denigratori della memoria di Andrea”, che, a detta di genitori, sorella e fidanzata, “muore per la seconda volta, vittima ora non tanto dell’orso ma dei leoni da tastiera”.