Festa Forze Armate a Trento con richiamo a pace, 9 trentini insigniti dell’onorificenza. Protesta a Bolzano

E’ stato fermato da agenti della Questura di Bolzano un giovane di Bolzano che venerdì mattina nella centrale piazza Walther ha imbrattato con colore rosso un mezzo militare che era servito da supporto per l’organizzazione della cerimonia in occasione della Giornata per l’Unità nazionale e delle Forze Armate

Trento – Si è tenuta anche a Trento, in Piazza Santa Maria Maggiore, in concomitanza con la cerimonia nazionale a Roma, la celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Gli eventi a Trento

Alla solenne cerimonia di Trento, hanno preso parte le autorità civili e militari, fra cui il Commissario del Governo Gianfranco Bernabei, il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e il sindaco del capoluogo Franco Ianeselli. Quest’anno la cerimonia si carica di significati particolari, a causa della guerra in corso in Ucraina, più volte richiamata nei discorsi delle autorità. Un “grazie” corale e convinto è stato rivolto alle Forze Armate dal presidente Fugatti, per il loro compito di difesa non solo dei confini nazionali ma anche delle istituzioni democratiche del Paese, e per le missioni che le vedono impegnate anche all’estero, in molteplici missioni di pace. Altrettanto prezioso è in ruolo svolto in soccorso alle popolazioni colpite da disastri naturali, compresi quelli che hanno interessato le Alpi e il Trentino, anche in epoca recente.

“La pace – ha detto Fugatti – necessita di un impegno diplomatico continuo, ma deve essere anche una pace giusta, che tutela i diritti dei popoli che hanno subito un’aggressione. Le Forze Armate ci consentono di essere a fianco di coloro che, nel mondo, si battono per la difesa di questi diritti”. Nel discorso del governatore del Trentino anche un richiamo alla storia e alle diverse sensibilità sollecitate da eventi drammatici come il Primo conflitto mondiale. Nel ricordare i caduti di tutti gli eserciti Fugatti ha rivolto un pensiero ai tanti trentini che hanno combattuto tra le fila dell’esercito austroungarico, e che non vanno dimenticati.

Tutte le onorificenze

Sono nove i trentini che nella giornata di venerdì 4 novembre sono stati insigniti a Trento dell’onorificenza al merito della Repubblica Italiana nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. I nove Trentini insigniti per varie motivazioni delle onorificenze sono: Il Grande Ufficiale Leonello Mariani, avvocato generale aggiunto dello Stato e residente a Calceranica al Lago, Il Commendatore Renato Trinco, professore di Rovereto, gli Ufficiali Matteo Cattani, vigile del fuoco volontario di Campodenno in Val di Non e Pierlorenzo Stella, carabiniere in quiescenza di Pergine Valsugana.

Cinque neo cavalieri: sono Renzo Braus già presidente della federazione dei corpi bandistici del Trentino, Angelo Dalpez, ex presidente della Fisi del Trentino, Antonio De Bretti, manager farmaceutico di Mezzolombardo, Marco Somadossi, direttore d’orchestra di Rovereto, Giovanni Battista Lucian, vigile del fuoco e donatore di sangue di Primiero.