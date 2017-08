Ferragosto: Trentino, controlli straordinari del carabinieri

Connect on Linked in

Prevenzione contro incidenti stradali e furti in abitazione

Trento – In occasione del ponte di Ferragosto, i carabinieri del Comando provinciale di Trento hanno predisposto un articolato piano di sicurezza per cittadini e turisti che si trovano in Trentino.

Tutti gli itinerari turistici, le strade principali e secondarie saranno presidiati da carabinieri sia in uniforme che in abiti civili. Le pattuglie si concentreranno non solo sul controllo della velocità, rilevata con gli autovelox, ma in particolare sulla verifica del tasso alcolemico di automobilisti e motociclisti, in modo da prevenire incidenti stradali.

Particolare attenzione sarà data dai carabinieri anche a condomini ed abitazioni rimasti incustoditi per le gite fuori porta o le vacanze fuori provincia. A questo proposito, i carabinieri sensibilizzano i cittadini a segnalare tempestivamente al “112”, Numero unico per le emergenze, situazioni inconsuete che provengano da appartamenti vicini al proprio, soprattutto quando si è a conoscenza che gli occupanti si trovano in vacanza.