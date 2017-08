Ferragosto di controlli straordinari per i Carabinieri nelle Valli di Fiemme, Fassa e Primiero

Connect on Linked in

L’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cavalese, anche quest’anno, in occasione del ponte di Ferragosto, è stata intensificata in tutte le località turistiche del territorio

Cavalese (Trento) – La circolazione stradale ha subito conseguentemente un’impennata nell’afflusso di veicoli, in particolare auto, pulmann e camper che hanno causato, in determinate fasce orarie, vistosi rallentamenti e code sulle principali arterie di accesso alle località turistiche. Non sono mancati purtroppo gli incidenti stradali, alcuni con feriti, con relativo intervento dei militari dell’Arma, sia dell’Aliquota Radiomobile che delle dipendenti Stazioni per i rilievi di legge.

Il 12 agosto 2017 in particolare, in Castello Molina di Fiemme, si è verificato un incidente stradale tra un’autoambulanza di Trentino Emergenza ed un autovettura. Nel sinistro rimanevano ferite in tutto 5 persone, conducente ed infermiere del mezzo di soccorso ed i tre occupanti l’autovettura, ferite di media entità curate presso l’Ospedale di Cavalese. Particolare curioso è che l’autoambulanza stava recandosi in emergenza ad altro incidente stradale con lieve ferito, avvenuto poco prima nella stessa zona.

Diversi incidenti – fortunatamente non gravi – con l’intrvento dei sanitari del 118, si sono verificati in questi giorni di ferragosto anche nella zona di Primiero.

L’attività di prevenzione da parte di quest’Arma, è stata rivolta non solo al controllo della velocità ma anche alla verifica del tasso alcolemico degli automobilisti e dei centauri, con l’ausilio di precursori ed etilometro.

Nel corso dei vari posti di controllo e servizi di contrasto svolti, sono state elevate complessivamente 5 contravvenzioni per guida in stato di ebbrezza, sia sotto l’influenza dell’alcool che degli stupefacenti nonché 15 contravvenzioni per violazioni a norme varie del Codice della strada.

Non è venuta meno l’attività di indagine di polizia giudiziaria. Il 12 agosto 2017: veniva deferita a piede libero alla Procura di Trento dai militari dell’Aliquota Operativa e della Stazione di Cavalese, una donna di etnia Rom, tale B.P. 60 enne residente in Rimini, in quanto ritenuta responsabile del furto con destrezza, mediante artifizi e raggiri, di un orologio di pregio, commesso in Cavalese in danno di una anziana del posto.

Il 14 agosto 2017: i militari della Stazione di Cavalese hanno deferito in stato di liberta’ alla competente Autorità giudiziaria, 4 uomini residenti in Campania per reati di falsità materiale nell’acquisto di un’auto in danno di una società di assicurazioni.

Sono inoltre stati incrementati da parte della dipendente Aliquota Operativa i servizi antidroga, specie nell’ambito giovanile, che non hanno fortunatamente dato riscontri, nell’immediato per quanto riguarda l’uso, consumo e lo smercio di stupefacenti.