Ferragosto all’insegna della musica e del buon cibo nel Vanoi: da Ronco a Caoria fino a Zortea, dove torna la festa del pesce

Posted on

Sfoglia online la nuova guida tascabile, in distribuzione gratuita in questi giorni >Sfoglia online o su vivinordest.it Una guida ‘pocket’ dedicata a San Martino di Castrozza, passo Rolle, Primiero, Vanoi per avere le informazioni utili sempre a portata di mano, anche quando non siete connessi ad internet! In queste pagine trovate servizi, orari skibus, numeri, appuntamenti ed eventi selezionati […]