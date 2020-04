Fermi nel traffico 38 ore/anno, persi 40 mld

Posted on

‘Dai valore ai tuoi acquisti: non comprare né indossare pellicce’. Con questo slogan la LAV torna di nuovo nelle piazze italiane per una mobilitazione nazionale, sabato 10 e domenica 11 dicembre. In centinaia di piazze d’Italia sarà possibile firmare la petizione a sostegno di una proposta legislativa nazionale che metta fine all’allevamento, alla cattura in […]