A Feltre da venerdì 18 a domenica 20 agosto, torna la 19^ edizione di ‘Voilà Festival’

A Feltre tornano i colori di ‘Voilà Festival’

GIOVEDÌ 17 AGOSTO alle 21.00, Casel di CELARDA

Alle 21.00 al Casel di Celarda ci sarà la seconda ed ultima anteprima di Voilà. L’artista di strada e circense argentino Brunitus si esibirà in uno spettacolo di giocoleria e tornerà ad intrattenere il pubblico il divertente duo Pepino Sasofone e Fedele Ukulele.

Brunitus è il nome d’arte di Bruno Martín Gagliardini, artista con una carriera ventennale. Si è avvicinato al mondo circo nel 1995, quando si è unito a una compagnia dove ha potuto sperimentare la danza, il canto, la recitazione con le maschere e i burattini. Questa esperienza lo ha convinto a intraprendere la carriera artistica, specializzandosi nelle esibizioni col Diabolo. La sua carriera come artista di strada lo ha portato ad esibirsi in più di 150 festival in Sud America e in Europa e a vincere numerosi premi.



DA VENERDÌ 18 A DOMENICA 20 AGOSTO dalle 18.30 alle 24.00, Centro storico: FESTIVAL VOILÀ

Da venerdì 18 a domenica 20 agosto, Feltre ospiterà la 19° edizione di Voilà.

Quest’anno Voilà cambia format e diventa un Festival di circo contemporaneo, arte di strada e culture del mondo, con la partecipazione di decine di artisti italiani e internazionali e più di 30 spettacoli ogni sera distribuiti in varie zone del centro storico.

Il ricco programma del Festival è disponibile sul sito Visit Feltre e sul sito ufficiale dell’evento. L’ingresso per gli adulti sarà di 8 euro, mentre per i bambini fino ai 12 anni sarà di 2 euro.

Oltre ai numerosi spettacoli, questa edizione celebra Moira Orfei, dedicandole una mostra e una conferenza. La mostra “Moira la Regina. Memorabilia di un mito”, in cui saranno esposti scatti celebri e inediti dell’indimenticabile icona pop e della sua vita, tra circo, cinema, famiglia, musica e televisione, sarà visitabile al Fondaco delle Biade nei tre giorni del festival dalle 18.00 alle 24.00. Domenica 20 alle 18.30 a Palazzo Borgasio, si terrà invece la conferenza “Moira Orfei e il Circo tradizionale – Il Circo contemporaneo e l’arte in strada nuovi fenomeni sociali e culturali”, in cui interverranno Alessandro Serena, nipote di Moira Orfei, docente di Storia dello Spettacolo Circense e di Strada all’Università Statale di Milano e autore, direttore artistico e produttore di spettacoli di successo, Aurelio Rota, direttore artistico di Voilà e Lonato InFestival, Beppe Boron, Presidente della Federazione Nazionale Arti in Strada e Roberto Cargnelli, storico organizzatore di eventi teatrali, di arte di strada e circo contemporaneo.

MOSTRE E PALAZZI VISITABILI IN CENTRO STORICO NEL FINE SETTIMANA



In Galleria Via Claudia Augusta è allestita la mostra dell’artista che ha realizzato il drappo de Palio, Gianni Trevisan. La mostra sarà visitabile nei giorni di sabato e domenica con i seguenti orari 10:30 – 12:30, 16:00 – 18:00 e 20:00 – 22:30.

Grazie all’iniziativa Chiese e Palazzi aperti, le chiese e i palazzi di pregio artistico e architettonico della città saranno visitabili gratuitamente domenica dalle 16:00 alle 19:00. L’elenco dei luoghi interessati dall’iniziativa è disponibile sul sito Visit Feltre. Sarà inoltre possibile visitare il Teatro de la Sena con ingresso ad 1 euro. L’orario d’apertura è sabato e domenica, dalle 10:30 alle 12:30 il pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00.