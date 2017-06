Feltre si tinge di JazzItFestival fino a domenica 25 giugno e anticipa l’Umbria Jazz (TUTTI GLI EVENTI)

Connect on Linked in

Da venerdì pomeriggio e fino al 25 giugno la Città di Feltre ospiterà la 5^ edizione di JAZZIT FEST

Feltre (Belluno) – Il Jazzit Fest #5 di Feltre anticipa l’Umbria Jazz sia per la ricca offerta di musica che per la proiezione del film I Called Him Morgan dello svedese Kasper Collin che verrà introdotto dal prestigioso Grammy Award per il giornalismo musicale, Asley Kahn. Quest’ultimo è uno degli ospiti prestigiosi di questa tre giorni del Jazzit Fest che si sta svolgendo da venerdi 23 a Feltre, Belluno dopo aver richiamato oltre 300 musicisti da 3 continenti.

Il Festival è un evento “indipendente” come lo è il suo ideatore, Luciano Vanni, editore di “Jazzit” e “Turismo Culturale” che si basa tutto su volontariato e condivisione, senza fondi pubblici. E’ un laboratorio civico e contenitore di molte realtà musicali e artistiche che stanno generando emozioni ruotando attorno al significato sociale della musica.

Appuntamento molto prezioso nel cartellone di sabato, alle 16 all’Officinema per la proiezione del Film dedicato al leggendario trombettista Lee Morgan che Aschley Kahn introduce prima che il 12 luglio venga proiettato a Perugia. Il Film è stato solo presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Nella pellicola si ripercorrono i fatti risalenti al 19 febbraio 1972 quando allo Slugs, club newyorkese il trombettista Lee Morgan, 33 anni, viene colpito e ucciso dalla sua compagna e agente: di lei si sente la voce nel film perchè il regista ha recuperando l’intervista audio a Helen registrata nel ’96 dal conduttore radio Larry Reni Thomas.

Lee Morgan ha affincato Art Blakley, Dizzy Gillespie, John Coltrane,Wayne Shorter, un artista dotato e destinato a diventare un mito, una stella che ha smesso di brillare ad appena 33 anni.

Ashley Kahn è uno storico americano di musica, giornalista e produttore. È inoltre professore all’Università di New York (NYU) tenendo diversi corsi per il Dipartimento Clive Davis di Musica registrata presso la Scuola Superiore delle Arti di Tisch, NY e la 92a via di Y a Manhattan. Ricca la sua bibliografia e nutrita la sua attività di divulgatore che gli ha valso il Grammy.

L’evento a Feltre

Sono circa 400 tra artisti, musicisti di varie nazionalità, attori, creativi, fotografi, addetti ai lavori e giornalisti di importanti testate che arriveranno a Feltre per l’occasione. E’ ricco il programma degli appuntamenti che si concentreranno principalmente nel centro storico, ma non solo.

Le giornate saranno articolate in tre momenti principali: al mattino sono previsti itinerari di turismo culturale a Feltre e dintorni, ideati e coordinati da cittadini e guide locali; nel pomeriggio si terranno workshop, prove aperte, masterclass, conferenze, proiezioni, mostre, corti teatrali, letture e altro; la sera i musicisti avranno a disposizione 30 minuti ciascuno per esibirsi sui palchi principali, per poi continuare a suonare in jam session all’interno dei locali che hanno aderito all’iniziativa divenendo Jazzit Cafè.

Tra gli eventi si segnalano i numerosi e importanti concerti che si terranno tutti i giorni dalle 15:00 alle 21:00 nella bellissima cornice del Teatro della Sena che per l’occasione il Comune di Feltre ha concesso gratuitamente insieme ad altri spazi di proprietà comunale. A Palazzo Borgasio ci sarà l’area interamente dedicata a bambini e genitori, con diversi laboratori di avviamento alla musica, e, al piano terra, dalle ore 18.00 fino a mezzanotte una programmazione teatrale a cura di Corti Teatrali. Il programma dettagliato dell’evento è disponibile sul sito Visit Feltre.

MOSTRE NEL FINE SETTIMANA

Lungo la salita alla città vecchia da Porta Pusterla, l’associazione F-Cube presenta la mostra “Sharing Emotions – Orizzonti dalla Valbelluna“. L’esposizione è composta da 20 foto dei soci e ho lo scopo di mettere in risalto i luoghi più belli della Valbelluna. Le foto resteranno esposte fino al 15 luglio.

Al Fondaco delle Biade è ancora allestita la mostra fotografica “Il mio paese delle meraviglie” di Marco Zucco. L’artista esplora i palazzi feltrini, partendo dal presupposto che le opere d’arte custodite nei Musei prendano vita innanzi alla vita.

La mostra è visitabile con i seguenti orari: venerdì 23 giugno 14.00 – 22.00, sabato 24 giugno 10.00 – 12.30 e 14.00 – 22.00, domenica 25 giugno 10.00 – 12.30 e 14.00 – 22.00

A Palazzo Guarnieri si tiene la mostra “Il genio e l’ingegno – modelli di macchine di Leonardo da guardare e provare” che presenta ricostruzioni in scala di macchinari di ingegneria civile, militare e funzionali al volo ricostruiti dai disegni di Leonardo. Tutte le macchine sono funzionanti e si possono azionare e toccare. La mostra per questo fine settimana è formato ridotto per ospitare Jazzit, ma sarà visitabile fino al 10 agosto.