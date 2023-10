Taccuino elettorale/Ultimi appuntamenti con i candidati alle Provinciali nel Primiero Vanoi dal 16 al 20 ottobre 2023

Posted on

Spesi 3 milioni in cure ed esami e somministrati 25.000 vaccini Venezia – “Da gennaio 2015 a novembre 2016 la sanità veneta ha speso 2 milioni 951 mila 700 euro per visite, esami e cure agli immigrati. Oggi la cifra avrà ampiamente superato i 3 milioni. Questo hanno fatto quelli che venivano definiti come gli irriducibili […]