Feltre, nuovi orari di accesso all’ecocentro e potenziamento dei servizi di pulizia del centro cittadino

Importanti novità per i servizi ai cittadini e per quelli a supporto del decoro urbano nell’ambito della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti a Feltre

Feltre (Belluno) – Cambiano gli orari dell’ecocentro situato in zona Peschiera, che verranno rimodulati e complessivamente ampliati per rispondere in maniera più flessibile e adeguata alle esigenze degli utenti. Da lunedì 19 aprile, l’accesso mattutino all’ecocentro sarà anticipato alle ore 07 (in precedenza l’apertura avveniva dalle 08,30).

Questi i nuovi orari:

lunedì – martedì – giovedì e venerdì dalle 07 alle 12.00;

mercoledì dalle 12.30 alle 17.30;

sabato dalle 08.30 alle 12.00

“L’apertura settimanale dell’ecocentro viene ampliata complessivamente di 2 ore e mezza, sottolinea l’assessore alla Gestione del Territorio Adis Zatta. L’aspetto più importante, aggiunge Zatta, è però la rimodulazione delle aperture con l’anticipo di quelle mattutine alle ore 7 e l’estensione di quella pomeridiana del mercoledì: in questo modo il servizio sarà più accessibile ai cittadini, in particolare ai lavoratori che dispongono di minor tempo durante l’arco cella giornata”.

Sempre da lunedì 19 aprile, varierà anche l’orario dell’Ecosportello situato presso i Magazzini Comunali di via Vignigole, che sarà accessibile il lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 16 e il giovedì dalle 10 alle 12.

Conclusa la fase di adeguamento informatico successivo all’ingresso di Bellunum e di emissione delle tessere magnetiche ai cittadini che ne erano ancora sprovvisti, per tutte le pratiche inerenti il rilascio dei badge e delle chiavette per il conferimento dei rifiuti domestici i cittadini possono ora rivolgersi (in questa fase di emergenza sanitaria previo appuntamento) all’ufficio tributi del Comune, situato in Piazza Maggiore.

Novità in arrivo anche per quanto concerne la pulizia del centro città ed in particolare lo svuotamento dei cestini dislocati soprattutto lungo l’area pedonale. Già da domenica 11 aprile è infatti previsto un servizio supplementare di svuotamento e raccolta che sarà effettuato nei giorni di domenica tra le ore 6 e le ore 8.

“Anche in considerazione dell’emergenza sanitaria e delle ripercussioni delle normative sulla fruizione dei locali pubblici (con il potenziamento del servizio di asporto), si è notato nelle scorse settimane un forte incremento nell’utilizzo dei cestini per i rifiuti in città. Anche per questa ragione, e con l’obiettivo di garantire al decoro urbano un adeguato standard, in particolar modo all’inizio della nuova stagione primaverile ed estiva, abbiamo ritenuto opportuno potenziare il servizio di raccolta dedicato”, sottolinea ancora l’assessore Zatta, che aggiunge: “Il Comune si farà carico del servizio grazie alla disponibilità del personale di Bellunum, quanto meno in questa prima fase programmata sino al prossimo 16 maggio. Confidiamo come sempre nella collaborazione di tutti i cittadini nel rendersi partecipi di un utilizzo corretto e responsabile delle postazioni per la raccolta dei rifiuti, evitando abbandoni a terra o in luoghi non idonei”.