Belluno - L’ex sindaco di Cortina d’Ampezzo Andrea Franceschi, è stato condannato dal Tribunale di Belluno a tre anni e sei mesi di reclusione. Era imputato per una serie di reati che andavano dalla turbativa d’asta alle minacce a pubblico ufficiale, dall’abuso d’ufficio alla violenza privata. Per lui anche l’interdizione per 5 anni dai pubblici uffici. La sentenza è giunta dopo 9 ore di camera di consiglio.

Il pm aveva chiesto una condanna a 4 anni e 10 mesi. Alla base dell’inchiesta, un tentativo di pilotare una gara pubblica per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, a vantaggio di un preciso concorrente. Circostanza costellata di presunti episodi di condizionamento illecito nei confronti di altri soggetti a vario titolo legati al Comune, tra cui l’ex comandante dei vigili urbani.

Franceschi fu arrestato nell’aprile 2013 e costretto a risiedere fuori del territorio di Cortina per piu’ di 500 giorni. Rientrato in citta’, riprese le sue funzioni per poi dimettersi, nel luglio scorso.