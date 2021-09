Europei ciclismo 2021: da mercoledì 8 a domenica 12 settembre riflettori internazionali su Trento (PROGRAMMA)

Un ricco programma di eventi sportivi e iniziative collaterali. Attenzione alle strade chiuse e alle deviaizoni in città

Trento – Cinque giornate, tredici titoli da conquistare in palio fra oltre 1000 atleti in rappresentanza di 39 Paesi. Nel Settembre 2021, gli occhi del grande ciclismo punteranno sul Trentino, e in particolare sulla città di Trento, dove verranno incoronati i nuovi campioni continentali di ciclismo su strada.

Un grande appuntamento che vedrà sulla linea di partenza i più grandi atleti del ciclismo mondiale, come il due volte vincitore del Tour de France Tadej Pogačar, il neo campione olimpico nell’inseguimento a squadre Filippo Ganna, il tre volte campione del mondo Peter Sagan e il campione europeo a cronometro del 2019 Remco Evenepoel.

Non da meno il parterre femminile, a partire dalla campionessa in linea uscente e oro a cronometro a Tokyo Annemiek Van Vleuten. Le emozioni sul traguardo di Piazza Duomo non mancheranno di certo. Fucina di talenti del ciclismo italiano, il Trentino e Trento si preparano ad un nuovo episodio della loro lunga storia d’amore con lo sport delle due ruote.

Il programma

Eventi collaterali

Dal 7 al 12 settembre, dalle ore 18.00 alle 20.00 Piazza Cesare Battisti, Trento. VIVA LA BICI: DIALOGHI SU DUE RUOTE Incontri e racconti intorno alla bicicletta, conduce il giornalista e scrittore Marco Pastonesi con l’attore e musicista Massimo Lazzeri. Mercoledì 8 settembre Muse, Museo delle Scienze di Trento. EVENING @ MUSE, MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO Apertura prolungata del Museo fino alle ore 23.00. Mercoledì 8 settembre, ore 21.00 Giardino del Muse, Museo delle Scienze di Trento. DALLE ALPI AI PICOS DE EUROPA, IN BICI ALLA RICERCA DELL’ORSO Un viaggio dei ciclo-viaggiatori Yanez Borella e Giacomo Meneghello per oltre 3.000 chilometri tra Italia, Francia, Andorra e Spagna sulle tracce di tre popolazioni di orso bruno. Giovedì 9 settembre, ore 21.00 Giardino del Muse, Museo delle Scienze di Trento. CINEMA ALL’APERTO Proiezione del film documentario “Moser: scacco al tempo” dedicato al grande campione Francesco Moser. Venerdì 10 settembre, ore 21.00 Palazzo Geremia, Trento. LA STRADA È DI TUTTI, A PARTIRE DAL PIÙ FRAGILE A cura della Fondazione Scarponi. Nel ricordo di Michele Scarponi, un confronto tra campioni e amministratori sul tema della sicurezza per chi va in bicicletta. Sabato 11 settembre, ore 20.30 Doss Trento. CONCERTO DEL CENTENARIO A cura della Sezione Alpini di Trento. Concerto organizzato in collaborazione con il Coro della Sosat per festeggiare i 100 anni di vita della Sezione Alpini di Trento. Sabato 11 settembre, ore 21.30 Piazza Duomo, Trento. LA NOTTE DEGLI EUROPEI A cura del Comune di Trento. Eco-spettacolo “E’ volata. Musica, Circo Contemporaneo e Ciclismo” con musica dal vivo e show circensi con la partecipazione di Têtes de Bois, Circo El Grito e La Piccola Orchestra Lumière. Dall’11 al 12 settembre, dalle ore 13.00 alle 17.00 Piazza Duomo, Trento. IN BICI CON HUMOR Sessioni di disegno umoristico dedicate al ciclismo e alla mobilità sostenibile a cura dello Studio d’Arte Andromeda. Domenica 12 settembre, ore 9.00 Piazza Duomo, Trento. TRENTO IN BICI A cura di Fiab. Pedalata gratuita aperta a tutti su iscrizione per promuovere l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile. La diretta tv Eurosport (Europa e alcuni Paesi extra europei) RaiSport (Italia, San Marino, Città del Vaticano) VRT (Belgio) TV2 (Danimarca) ETV (Estonia) L’Equipe (Francia) Nos (Paesi Bassi) NRK (Norvegia) TVP (Polonia) RTVS (Slovacchia)