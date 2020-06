Estate nel Vanoi, rinviati al 2021 tutti gli eventi ma non mancheranno le iniziative sul web

Posted on

“E poi abolirli del tutto, i migliori siano scelti in base agli esami, non in base ad una lotteria” Venezia – “Risultati che appaiono poco chiari, come denuncia l’Unione degli Universitari; sospetti di irregolarità a cominciare dal plico scomparso a Bari; liceali messi in croce per fare test d’accesso universitari in piena preparazione per la maturità; […]