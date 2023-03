Escursionista trentino ferito dall’orso: le unità cinofile del Corpo forestale individuano il luogo dell’aggressione

Proseguono i sopralluoghi del Corpo forestale trentino in Val di Rabbi, all’altezza di malga Mandriole, dove nella mattinata di domenica un escursionista – accompagnato dal proprio cane – è stato aggredito da un orso

Trento – Le unità cinofile hanno individuato il luogo in cui si sono verificati i fatti, in prossimità di una curva cieca. Nei prossimi giorni proseguiranno gli accertamenti tecnici dai quali potranno emergere ulteriori elementi per la ricostruzione dell’aggressione. Alessandro Cicolini, 39 anni, assalito nei boschi di Pracorno. E’ in ospedale a Cles. Fugatti informa il ministro. E’ JJ4? Enpa: “Interdire le zone con cucciolate”.

C’è un esemplare “indiziato” per comportamenti analoghi in passato, e cioè l’orsa cosiddetta JJ4, che nel 2020 aggredì padre e figlio sul Monte Peller, in valle di Non (zona non molto distante dalla valle di Rabbi). JJ4 è libera ed era stata radiocollarata ma risulta che negli ultimi mesi il segnale sia difettoso.

Il governatore trentino chiama Roma

Fugatti ha avvisato del fatto il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin: “Ho segnalato la gravità di questo ennesimo episodio al ministro all’ambiente – comunica il presidente Fugatti – con l’impegno di tenerlo costantemente aggiornato e l’invito ad affrontare assieme un problema che non può più essere tenuto in sospeso”.

Interviene con una nota l’Enpa, che scrive: “Facciamo tanti auguri di guarigione ad Alessandro Cicolini, perché siamo convinti che l’evento non sia stato volutamente causato, ma dovuto ad errori involontari o a condizioni inaspettate e imprevedibili. La Provincia Autonoma di Trento (Pat) ha grave responsabilità: ha il dovere di interdire a persone e cani l’accesso alle zone con presenza di femmine di orso con cuccioli. Abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti e ribadiamo la necessità di interdire le aree con orse e cuccioli”.

Le analisi genetiche

Sulla base degli esiti delle analisi genetiche sul materiale biologico raccolto, si potrà procedere con la cattura a fini di radiocollarizzazione e identificazione dell’orso responsabile dell’aggressione. Saranno quindi compiute le valutazioni del caso, sentito il parere di Ispra.

L’uomo ha riportato ferite in diverse parti del corpo e si trova ricoverato in ospedale, dove stamani ha ricevuto la visita dell’assessore provinciale alle foreste Giulia Zanotelli, che ha espresso la vicinanza dell’Amministrazione provinciale.