Escursionista trentino cade e muore sul Monte Baldo: la vittima è il 68enne Giorgio Piccoli

L’uomo, è morto precipitando sul Monte Baldo, intorno alle ore 13 di giovedì. La vittima è Giorgio Piccoli, 68 anni, dipendente del comune di Avio

NordEst – Il tragico incidente si è verificato lungo il canalone Osanna, nei pressi della località di Novezzina, in provincia di Verona. Sul posto sono intervenuti l’elicottero di Verona Emergenza e il Soccorso Alpino. L’allarme è stato dato verso le 12.40 al Soccorso alpino di Verona, per eventuale supporto all’elicottero di Verona emergenza, decollato in direzione del Monte Baldo.

Due persone che stavano risalendo il Canale Osanna avevano assistito alla caduta di un uomo, scivolato 250-300 metri e fermatosi apparentemente privo di vita. Non si sa se l’escursionista sia scivolato sulla neve tra le rocce dal sentiero delle Creste o si trovasse nel canale.

Immediato l’intervento dell’elicottero che ha sbarcato nelle vicinanze il tecnico di elisoccorso e l’equipe medica. Purtroppo però, hanno solamente potuto constatare il decesso dell’uomo, che calzava ramponi al momento dell’incidente. La salma è quindi stata recuperata con il verricello, a 1.840 metri di quota, vicina ai cavi della teleferica del Rifugio Telegrafo e trasportata a Caprino (Verona).