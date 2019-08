Escursionista incontra M49 in Alto Adige

Trento/Bolzano – Un escursionista ha incontrato ieri l’orso M49, scappato oltre un mese fa da un recinto in Trentino, nei pressi della gola Bletterbach in Alto Adige. Come racconta l’uomo di 64 anni al quotidiano Dolomiten, l’incontro è avvenuto lungo un sentiero poco battuto nella zona Butterloch.

“Mi tremavano le gambe. Si scherza sempre su eventuali incontri con l’orso, ma quando lo incroci davvero ti passa la voglia di ridere”, dice l’altoatesino al quotidiano. Il plantigrado – prosegue – era ad una trentina di metri di distanza e faceva versi minacciosi. L’escursionista – racconta – ha iniziato ad arretrare cantando e fischiando. Ad un certo punto M49 ha proseguito per la sua strada.

Nessun attacco alla roulotte dei pastori di passo Oclini, in Val di Fiemme. La Provincia di Trento precisa in una nota che non c’è stato nessun attacco alla roulette dei pastori, né c’è stato il tentativo di rovesciare alcun mezzo. I forestali hanno sparato in aria alcuni colpi per allontanare l’animale. “L’animale si è aggirato nei pressi della roulotte (questa è un’ipotesi, dato che nessuno lo ha visto) e ha rovistato in un sacco di rifiuti, rompendolo. Questo è quanto è stato accertato dal personale del Corpo forestale del Trentino che ha seguito la situazione sul posto per tutta la notte e ha raccolto personalmente la testimonianza dei due pastori che occupavano la roulotte. Nessuno ha peraltro sparato in direzione dell’orso (appunto mai avvistato), contrariamente a quanto riportato sul sito: i forestali hanno esploso in aria due colpi, dato che si riteneva che il plantigrado potesse trovarsi vicino, visto il nervosismo dei cani dei pastori. Quindi la situazione è tornata alla normalità. Per quanto riguarda il danno all’apiario, che effettivamente è stato compiuto, si sottolinea che i forestali non hanno lasciato alcuna esca: il proprietario ha recuperato gli alveari non danneggiati lasciando sul posto quelli danneggiati ed i telaini. Questa mattina, infine, è stata rilevata la predazione su di un vitello ancora in zona passo del Lavazè, però in provincia di Bolzano; gli accertamenti hanno confermato la responsabilità dell’orso M49.