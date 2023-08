Dolomiti di Brenta, muore sul Campanile Alto il grande alpinista trentino Ermanno Salvaterra: era l’uomo del “Torre”

L’alpinista di grande esperienza e nota guida alpina, 68 anni, di Pinzolo, era insieme a un’altra persona quando ha perso la vita nel pomeriggio di venerdì dopo essere precipitato per circa 20 metri. Stava percorrendo la via Hartmann-Krauss sulla cresta ovest del Campanile Alto (Dolomiti di Brenta)

Trento – Ermano Salvaterra – secondo la ricostruzione del Soccorso alpino – era il primo di una cordata di due, quando nella parte finale della via, a una quota di circa 2.750 m.s.l.m., probabilmente a causa del cedimento di un appiglio, è precipitato per circa 20 metri. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 14.15.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, che è volato fino al rifugio Tosa Pedrotti per recuperare a bordo un secondo Tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino, mentre in piazzola si rendevano disponibili gli operatori della Stazione di Madonna di Campiglio. Una volta in quota e individuata la cordata, l’elicottero ha verricellato in parete i due Tecnici di elisoccorso. Purtroppo per l’alpinista non c’era però nulla da fare. Dopo il nullaosta delle autorità la salma è stata recuperata a bordo dell’elicottero ed elitrasportata a Madonna di Campiglio. Trasferito a valle anche il compagno di cordata, illeso.

Chi era Salvaterra

Ermanno Salvaterra di Pinzolo, nato nel 1955, è stato un alpinista italiano. La sua attività alpinistica è stata particolarmente intensa nelle Dolomiti di Brenta e in Patagonia; in particolare in quest’ultima ha legato il suo nome al Cerro Torre, del quale è considerato il più profondo conoscitore, tanto da essere soprannominato L’uomo del Torre. È stato autore di diversi filmati e documentari, in particolare relativi alle sue spedizioni in Patagonia.