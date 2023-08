Dro, ritrovato il corpo del veronese Massimo Pizzoli: era scomparso a Ferragosto nel Sarca

Ritrovato il corpo del giovane veronese

NordEst – I sommozzatori del Corpo dei vigili del fuoco di Trento, aiutati dai vigili del fuoco volontari di Dro e dagli operatori del Soccorso alpino di Riva del Garda, hanno rinvenuto il corpo di Massimo Pizzoli, il giovane di 25 anni originario di Cerea (Verona), scomparso lo scorso 15 agosto nel fiume Sarca, a Dro, in Trentino. Dopo quattro giorni di ricerche, il corpo del giovane è stato rinvenuto all’interno di un profondo sifone in un’ansa del fiume, a qualche centinaio di metri dalla centrale di Fies.

In breve

I funerali solenni dei due finanzieri morti in un incidente sulle Alpi Giulie, nel corso di un addestramento, dovrebbero essere celebrati congiuntamente lunedì, a Tarvisio (Udine). Terminata la cerimonia istituzionale – cui parteciperanno alcune importanti cariche dello Stato e i vertici della Guardia di Finanza – i cortei funebri di Giulio Alberto Pacchione, di 28 anni, e di Lorenzo Paroni, di 30 anni, proseguiranno rispettivamente per Silvi Marina (Teramo) e Montereale Valcellina (Pordenone), dove le famiglie hanno organizzato e cerimonie di commiato per le rispettive comunità locali, prima dell’inumazione. La Procura della Repubblica di Udine, che indaga per incidente sul lavoro, avvenuto durante il servizio dei due finanzieri, ha già firmato il nullaosta per la sepoltura.