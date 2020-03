Altri 4 decessi in Alto Adige, 42 nuovi positivi

2.204 persone in isolamento domiciliare

Bolzano – Sono 35 le persone decedute per infezione da Covid-19 dall’inizio dell’emergenza in Alto Adige, quattro in più di ieri. Lo riferisce la Provincia di Bolzano.I nuovi casi di persone infettate sono 42 (su 376 tamponi effettuati) per un totale di 724 persone positive.

Sinora, sono stati effettuati complessivamente 6.094 tamponi su 4.008 persone. Le persone che necessitano di assistenza in reparti ospedalieri sono 179: 40 sono i ricoverati in terapia intensiva; sono attualmente 38 i casi sospetti. 2.204 persone si trovano in isolamento domiciliare.