Vanoi, Ciclista ferita a Zortea: elicottero atterra sulla strada verso il lago di Calaita. Altri interventi in zona (VIDEO)

Eliambulanza evita con attenzione i cavi e atterra in strada con abilità. Altri interventi del 118 a Primiero

Zortea (Trento) – Elicottero, sanitari del 118 e vigili del fuoco di Canal San Bovo, in azione lunedì pomeriggio verso le 15, per prestare i primi soccorsi ad una ciclista rimasta ferita in località Valline, nei pressi del paese di Zortea, in seguito ad una violenta caduta a terra.

Non è chiara la dinamica dell’incidente, ma secondo le notizie raccolte, la donna di 58 anni, sarebbe rovinata a terra improvvisamente, a bordo strada, riportando un grave trauma facciale. Immediato l’intervento dei sanitari di turno con il supporto dell’equipe medica.

L’elicottero è atterrato direttamente in strada, evitando con grande attenzione, i cavi di una linea presente in zona, la donna – 58 anni – è stata quindi trasportata al pronto soccorso delll’ospedale Santa Chiara di Trento, in prognosi riservata.

Altri interventi a Primiero

Sempre nel pomeriggio di lunedì, intervento in codice rosso per il 118 a Transacqua nel vicino Primiero, in seguito ad un incidente stradale non grave. Un uomo di 67 anni è stato soccorso dall’ambulanza e trasferito al Santa Maria del Prato di Feltre (Belluno).

Verso le 13, soccorso invece in codice giallo per il 118 in Val Venegia a Primiero, per un bimbo di 5 anni caduto lungo un sentiero. Secondo la Centrale di Trentino Emergenza, è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Cavalese in Val di Fiemme, ma non avrebbe riportato conseguenze gravi. In tarda mattinata invece, l’elicottero era intervenuto anche in piazzola a San Martino di Castrozza per un sanitario in codice rosso.