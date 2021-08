Elisoccorso trentino al Passo Giau. Lunedì sera escursionista recuperato anche al rifugio Pradidali

Continuano in questi giorni gli interventi in quota. Moltissimi anche nella zona del Veneto

NordEst – Nella mattinata di martedì 24 agosto, attorno alle 9.15 il Soccorso alpino di Cortina è stato allertato per una escursionista, scivolata nel tratto di sentiero che da Passo Giau sale a Forcella Col Piombin. La donna, 67 anni, di Torino, ruzzolata per una cinquantina di metri in un canale mentre stava camminando da sola, era riuscita a lanciare l’allarme e a chiamare il marito.

Sul posto l’uomo e i soccorritori – Soccorso alpino di Cortina, della Guardia di finanza e dei Carabinieri – l’hanno cercata, perché nessuno aveva assistito alla caduta, e, dopo averla individuata, sono scesi da lei ad assisterla, perché aveva riportato contusioni ed escoriazioni. Attivato per l’intervento, l’elicottero di Trento emergenza ha sbarcato personale medico e tecnico di elisoccorso, che hanno prestato le prime cure all’infortunata. Imbarellata e imbarcata in hovering, la donna è stata trasportata all’ospedale.

Eliambulanza al rifugio Pradidali

Primiero (Trento) – Elisoccorso nuovamente a Primiero lunedì sera verso le 19.30 per recuperare un escursionista in difficoltà – menetre camminava con un compagno – nei pressi del rifugio Pradidali. Nonostante il maltempo e la fitta nebbia in quota, l’elicottero giunto da Trento, è riuscito a recuperare l’escursionista in difficoltà per un malore non grave. Successivamente è rientrato alla base di Mattarello.

