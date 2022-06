Elicottero sulle Pale di San Martino: soccorso un alpinista dopo una caduta dalla via Frisch/Corradini

Elicottero mobilitato sabato mattina per un alpinista caduto sulla via Frisch/Corradini

Notizia in aggiornamento

Primiero (Trento) – L’incidente, è avvenuto lungo la via Via Frisch/Corradini, nei pressi del rifugio Treviso in Val Canali. Un alpinista impegnato nella salita, sarebbe caduto, riportando un trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo. Sul posto, sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino da Primiero, con il supporto dell’elicottero proveniente da Trento, che ha poi trasferito il ferito al Santa Chiara di Trento.

La suggestiva via, situata in val Canali, è stata aperta da Hans Frisch e Pepi Corradini il 16 luglio 1967. Supera la parete nord-ovest collegandosi poi sullo spigolo nord-ovest alla via Castiglioni/Detassis tramite la quale si raggiunge la vetta.