Elisoccorso e sanitari del 118 mobilitati per diversi interventi a Primiero

Diverse le chiamate al 118 nella giornata di giovedì 17 agosto. Ecco i principali interventi

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Giornata di grande lavoro per sanitari del 118, Soccorso alpino ed elicottero a Primiero. Ecco i principali interventi della giornata.

Sul Sass D’Ortiga, Pale di San Martino, poco dopo le 16 di giovedì, intervento dell’elisoccorso in codice rosso per un alpinista colpito da un masso agli arti inferiori, mentre stava arrampicando. Intervento dell’elicottero che ha caricato i tecnici del soccorso alpino locale nella piazzola di Primiero, per poi dirigersi in zona. Fortunatamente l’uomo di 40 anni non ha riportato ferite particolarmente gravi. E’ stato recuperato e trasferito in ospedale per le prime cure.

Intervento dell’elicottero sempre in codice rosso anche prima delle 18 in Val Canali, al rifugio Treviso, per una caduta su un sentiero. Secondo quanto comunica Trentino Emergenza, la persona coinvolta nell’incidente, è stata trasferita al Santa Chiara in prognosi riservata.

A Fiera di Primiero poco dopo le 16, intervento dell’ambulanzxa per una caduta in bici. E’ rimasto ferito in modo non grave un giovane di 13 anni, soccorso in codice verde.