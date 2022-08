Elisoccorso Belluno: ‘Falco’ in fermo tecnico per un guasto

Posted on

Giù acquisti anche olio e verdura (-4%) per la spending review del carrello Con la crisi crolla la spesa a tavola degli italiani che nel 2014 dicono addio alla dieta mediterranea, dalla pasta (-5 per cento) all’extravergine (-4 per cento), dal pesce (-7 per cento) alla verdura fresca (-4 per cento) rispetto al 2013. E’ […]