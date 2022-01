Elisoccorso a San Martino di Castrozza per una caduta in pista (VIDEO)

L’eliambulanza è atterrata martedì dopo le 12, sulle nevi dell’alpe Tognola per una caduta in pista. Soccorsa una ragazza di 22 anni in codice giallo

San Martino di Castrozza (Trento) – Poco dopo le 12.30 di martedì, nuovo intervento dell’elisoccorso, atterrato sulle piste delll’alpe Tognola a San Martino di Castrozza, per prestare le prime cure ad una 22enne caduta in pista.

Come documentano le immagini, l’equipe medica è stata sbarcata nei pressi degli impianti per raggiungere velocemente il luogo della caduta del giovane. La sciatrice è stata soccorsa in codice giallo e di seguito trasferita all’ospedale Santa Chiara di Trento – secondo quanto conferma la Centrale di Trentino emergenza – con lesioni traumatiche, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Guarda il video dei soccorsi in pista

In breve

A Nettuno (Roma), l’ultimo saluto al 28enne Manuel Fagnani, deceduto in seguito ad un incidente sulle nevi di San Martino di Castrozza. Nei giorni scorsi, Manuel era in vacanza con la fidanzata Giada e degli amici in Trentino. Stava affrontando una pista con lo snowboard, quando improvvisamente ha perso il controllo della tavola, ed è uscito fuori dal tracciato, finendo contro un albero e sbattendo in maniera violentissima. I soccorsi sono stati immediati e sul posto è atterrata anche un’eliambulanza, ma per il 28enne non c’è stato nulla da fare. Tantissime le persone che lo hanno voluto ricordare per il suo talento e la sua gentilezza in questi giorni. Moltissimi amici hanno partecipato con la famiglia, nei giorni scorsi all’ultimo saluto al giovane snowboarder romano. “Manuel per sempre, Bradipo vivo” e moti altri striscioni per ricordarlo, in una chiesa tristemente gremita.