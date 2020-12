Verso le 23 di sabato 26 dicembre, elicottero in piazzola a Primiero, per sanitario a Tonadico

Primiero (Trento) – Elisoccorso a Primiero sabato sera verso le 23 per un intervento in supporto ai sanitari del 118 locale.

L’eliambulanza è atterrata come di consueto presso la piazzola di Transacqua per un soccorso sanitario ad una paziente – arrivata in ambulanza alla base di Primiero – e successivamente trasferita al Santa Chiara di Trento, poco dopo.