Carabinieri, attività intensa in tutto il Trentino: da Primiero alla Val di Sole

Intensa attività di contrasto alla criminalità, oltre ai controlli per l’applicazione delle misure anti contagio, quella svolta dall’Arma dei Carabinieri durante questa settimana di festività natalizie

Trento – A Cles un cittadino marocchino è stato arrestato dopo essersi reso protagonista di una rapina ai danni di un connazionale. Tutto è avvenuto lungo via Pilati, nel centro di Cles. L’uomo, di 36 anni, ha colpito, gettato a terra ed infine derubato del telefono cellulare un conoscente. La denuncia e l’intervento rapido dei militari ha permesso di individuare presto il protagonista del fatto e scoprire che l’episodio era nato da motivi di gelosia. Il rapinato, infatti, passeggiava per le vie di Cles con l’ex compagna dell’aggressore. Quest’ultimo, poche ore prima, aveva già molestato e minacciato la coppia incontrate nel vicino paese di Denno ma – evidentemente non appagato – il 36enne li ha poi raggiunti a Cles dove ha messo in atto la vendetta. I militari hanno rintracciato ed arrestato il rapinatore – domiciliato a Sporminore – a Mezzolombardo.

A Malè, in val di Sole, un cittadino rumeno di 33 anni è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Dopo l’ennesimo episodio violento fra le mura di casa, la consorte ha trovato il coraggio di denunciarlo ed i militari sono intervenuti allontanandolo da casa. Stessa sorte è capitata ad un uomo di 44 anni di Rabbi, protagonista di violenze fisiche e psicologiche nei confronti della convivente. A Fai della Paganella un cittadino albanese di 37 anni è stato sorpreso e denunciato perché nei suoi confronti pendeva un ordine di espulsione dall’Italia al quale, evidentemente, non ha mai ottemperato.

Un cittadino rumeno, invece, residente a Romeno – frazione di Borgo d’Anaunia è stato denunciato perché sorpreso alla guida della propria auto sotto l’effetto di droghe e con un tasso alcolico nel sangue di ben 3 volte superiore al limite.

Due giovani meridionali, di 26 e di 30 anni della provincia di Messina, sono stati denunciati per truffa dopo essere riusciti a raggirare un 60enne di Primiero San Martino di Castrozza facendosi consegnare 2.000 euro su carte ricaricabili.

Infine un 16enne di Rovereto è stato denunciato perché sorpreso con 40 grammi di marijuana e 20 di hashish. Il giovane ha incrociato una pattuglia in via delle Zigherane ed alla vista dei militari ha tentato di disfarsi della sostanza che è stata, però, prontamente recuperata dai carabinieri. Addosso al giovane sono stati trovati anche 40 euro in contanti che i militari hanno considerato guadagno proveniente da attività di spaccio.