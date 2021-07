Elisoccorso a passo Rolle per una caduta sul sentiero che porta al “Cristo Pensante”

Eliambulanza mobilitata verso le 11.30 per il recupero di una persona ruzzolata per alcuni metri, ma non sarebbe in pericolo

Passo Rolle (Trento) – Elisoccorso in azione a passo Rolle lunedì mattina, verso le 11.30, per prestare le prime cure ad una persona caduta nei pressi del sentiero che porta al “Cristo Pensante”.

Secondo le prime informazioni, la persona soccorsa ruzzolata per alcuni metri, riportando alcuni traumi non gravi. E’ stata quindi trasferita in elicottero al pronto soccorso in codice giallo.

Notizia ina aggiornamento