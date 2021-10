Elisoccorso a passo Rolle domenica pomeriggio per un grave malore (VIDEO)

Posted on

In via del tutto astratta, la legge già disponeva il blocco delle assunzioni per quelle pubbliche amministrazioni eccessivamente in ritardo nei propri pagamenti NordEst – In via del tutto astratta, la legge già disponeva il blocco delle assunzioni per quelle pubbliche amministrazioni eccessivamente in ritardo nei propri pagamenti. Il decreto contenente la norma sul bonus […]