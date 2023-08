Elicottero a San Martino di Castrozza nella notte, per un ventenne ferito

Nelle prime ore di domenica, l’elicottero è intervenuto in zona prati Col per un investimento, sul quale stanno indagando i carabinieri. Non si conoscono al momento maggiori dettagli

San Martino di Castrozza (Trento) – Un giovane ventenne è rimasto ferito verso le 4 di domenica mattina, in zona prati Col, a breve distanza dal centro di San Martino di Castrozza, in seguito ad un investimento. Sul caso, sono in corso le indagini dei Carabinieri di Primiero San Martino di Castrozza che dovranno ricostruire realmente quanto è accaduto in piena notte, in una zona distante dal centro del paese.

Secondo le prime informazioni raccolte, il 22enne, avrebbe riportato un trauma cranico e altre ferite non gravi. E’ stato immediatamente soccorso dai sanitari e dall’equipe medica giunta da Trento e atterrata a San Martino di Castrozza con il supporto dei vigili del fuoco. Successivamente, è stato trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento con l’eliambulanza, in prognosi riservata.