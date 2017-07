Elicottero nel Vanoi: centauro ferito a Ronco

Connect on Linked in

Intervento dell’elicottero di Trentino emergenza lunedì nel tardo pomeriggio

Valle del Vanoi (Trento) – I sanitari del 118 hanno soccorso lunedì pomeriggio verso le 18, un centauro veneto di 59 anni nei pressi di Ronco.

Per cause in corso di accertamento, l’uomo che percorreva – in moto con un compagno -, la strada del Brocon, è caduto a terra violentemente.

Immediata la chiamata dei soccorsi. Sul posto è intervenuta l’ambulanza che ha trasportato il ferito a Lausen, dove è stato caricato sull’elicottero e trasferito in volo all’ospedale Santa Chiara in codice giallo.

Secondo le informazioni fornite dal 118 in serata, l’uomo non sarebbe in pericolo.