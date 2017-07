Cgia, no web due amministrazioni su tre

Connect on Linked in

Cittadini penalizzati soprattutto da Amministrazioni Provinciali

NordEst – Due Pubbliche amministrazioni locali (Pal) su tre non erogano alcun servizio completo tramite il web. La denuncia è della Cgia che ha esaminato i dati Istat riferiti all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione da parte dei nostri Enti locali.

Per Cgia, i risultati di questa analisi sono “sconfortanti”: tra tutte le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane presenti in Italia la percentuale di enti che offre la possibilità di avviare e concludere per via telematica l’intero iter di almeno un servizio richiesto dall’utenza è pari al 33,8: praticamente solo 1 su 3 è in grado di espletarla.

La tipologia di Pal maggiormente in ritardo è la Provincia: solo il 27,1% è in grado di dialogare e concludere online la procedura richiesta da cittadini o imprese; sale al 28% per le Comunità montane, si attesta al 33,9% nei Comuni (con punte del 63% per quelli con più di 60.000 abitanti) per toccare il 59,1% tra le Regioni e le Province autonome.