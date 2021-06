Eliambulanza a Primiero lunedì sera per prestare soccorso ad una persona anziana (VIDEO)

Posted on

Trasportato in clinica a Innsbruck, salva l’altra bambina. Mortale sulla Gardesana Bolzano – Due bambini, di 7 e 9 anni, hanno rischiato di annegare in una piscina di un albergo a Colle Isarco, nel Comune di Brennero, in Alto Adige. Sono stati salvati e trasportati in ospedale. La peggio l’ha avuto il ragazzino di 9 […]