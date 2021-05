Scuola in Trentino: ecco tutte le date del calendario 2021-2022

Per quanto riguarda i percorsi di istruzione e formazione professionale, le attività didattiche inizieranno lunedì 13 settembre 2021, ad esclusione dei percorsi di quarto anno, successivi al conseguimento della qualifica professionale, la cui data di inizio, può essere fissata diversamente, in ragione delle specificità dei percorsi formativi.

In quest’ultimo caso si tratta di un segno di attenzione nei confronti del personale, conseguente alla decisione di portare al mese di luglio la prosecuzione delle attività delle scuole dell’infanzia trentine.

Trento – Nelle istituzioni scolastiche trentine le lezioni avranno inizio lunedì 13 settembre 2021 e si concluderanno venerdì 10 giugno 2022, mentre per le scuole dell’infanzia le attività didattiche inizieranno lunedì 6 settembre 2021 e termineranno giovedì 30 giugno 2021.

Inizio delle lezioni mercoledì 13 settembre 2021. Tale data deve, necessariamente, essere rispettata da tutte le istituzioni scolastiche. Fine delle lezioni mercoledì 10 giugno 2022. I periodi di sospensione dell’attività didattica sono i seguenti:

– tutte le domeniche;

– lunedì 1 novembre e martedì 2 novembre 2021 (Ponte delle festività di Ognissanti);

– mercoledì 8 dicembre 2021 (Immacolata);

– da giovedì 23 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 2022 (vacanze di Natale);

– lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo 2022 (vacanze di Carnevale);

– da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 (vacanze di Pasqua);

– lunedì 25 aprile 2022 (Anniversario della Liberazione);

– giovedì 2 giugno 2022 (Festa della Repubblica).

Per le realtà scolastiche con programmazione didattica articolata su cinque giorni settimanali, sono compresi nell’elencazione di cui sopra anche tutti i sabati. Relativamente ai percorsi di istruzione del secondo ciclo articolati su quattro anni di corso, la data di inizio delle lezioni è definita dalle istituzioni scolastiche interessate, previo accordo con la struttura provinciale competente. Rimangono nella disponibilità di ciascuna istituzione scolastica 2 giorni per ulteriori festività.

Scuole dell’infanzia

Per le scuole dell’infanzia le attività didattiche per l’anno scolastico iniziano lunedì 6 settembre 2021 e terminano giovedì 30 giugno 2022. I giorni ed i periodi di sospensione dell’attività didattica per le scuole dell’infanzia sono i seguenti:

– tutti i sabati e le domeniche;

– lunedì 1 novembre e martedì 2 novembre 2021 (Ponte delle festività di Ognissanti);

– mercoledì 8 dicembre 2021 (Immacolata);

– da giovedì 23 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 2022 (vacanze di Natale);

– lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo 2022 (vacanze di Carnevale);

– da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 (vacanze di Pasqua);

– lunedì 25 aprile 2022 (Anniversario della Liberazione);

– giovedì 2 giugno 2022 (Festa della Repubblica)

– lunedì 15 agosto 2022 (festa dell’assunzione), per le scuole a calendario turistico.

Viene riconosciuta come giornata festiva la festa del Santo patrono del luogo in cui è ubicata la scuola.

Istruzione e formazione professionale

Le lezioni dei percorsi di istruzione e formazione professionale realizzate presso le istituzioni formative provinciali e paritarie iniziano, obbligatoriamente, lunedì 13 settembre 2021, ad esclusione dei percorsi di quarto anno successivi al conseguimento della qualifica professionale la cui data di inizio, in ragione delle specificità dei percorsi formativi anche in alternanza scuola-lavoro, può essere fissata diversamente.

Le istituzioni formative provinciali e paritarie provvedono alla determinazione dell’organizzazione temporale delle lezioni, comprese le sospensioni dell’attività didattica, nel rispetto della durata corsuale e degli ordinamenti didattici previsti per i percorsi di istruzione e formazione professionale (triennali, quadriennali, del quarto anno e del corso annuale per l’esame di Stato).

Riposo sabbatico e festività religiose ebraiche

Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola e dai corsi di formazione professionale, su richiesta dei genitori, ovvero dell’alunno se maggiorenne, nel giorno di sabato e nei giorni in cui si svolgono le festività, quali indicate dal Ministro dell’interno con proprio decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.158 del 24 giugno 2020, che per il 2021 corrispondono a:

– tutti i sabati;

– mercoledì 15 e giovedì 16 settembre 2021: vigilia e digiuno di Kippur (Digiuno di espiazione);

– martedì 21 settembre, mercoledì 22 settembre e lunedì 27 settembre 2021: Sukkot (Festa delle Capanne);

– martedì 28 e mercoledì 29 settembre 2021: Shemini Atzeret e Simchàt Torà (Festa della Legge).

Servizio di trasporto scolastico

Il servizio di trasporto scolastico, sia di linea che speciale, è garantito: per le scuole dell’infanzia da lunedì 6 settembre 2021 a giovedì 30 giugno 2022; per le scuole dell’infanzia a calendario turistico da venerdì 1 luglio 2022 a mercoledì 31 agosto 2022; per le restanti scuole e centri di formazione professionale da lunedì 13 settembre 2021 a venerdì 10 giugno 2022.ù