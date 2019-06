Elezioni Comunali, Domenica di ballottaggi a Levico Terme e a Borgo Valsugana

Print This Post

Ballottaggi a Levico Terme e Borgo Valsugana

Trento – Dopo le elezioni comunali, suppletive ed europee di domenica 26 maggio, Levico Terme e Borgo Valsugana tornano alle urne domenica 9 giugno per il ballottaggio.

I candidati

A Borgo Valsugana gli aspiranti primi cittadini sono Martina Ferrai, candidata con le liste Innova Borgo-Olle, Viviamo Borgo e Olle e Civitas, ed Enrico Galvan, candidato con Borgo e Olle Bene Comune e Borgo domani.

A Levico Terme invece si potrà scegliere tra Gianni Beretta, candidato con Patto Levicense, Levico Futura e Levico e Frazioni Al Centro, oppure per Tommaso Acler, candidato con Lega Salvini Trentino, L’impegno per Levico e Fare! Per levico e frazioni.

I risultati del 26 maggio

Il 26 maggio hanno votato i cittadini di Borgo Valsugana, Folgaria, Levico Terme, Terre d’Adige e Tione di Trento.

A Tione a indossare la fascia tricolore è stato Eugenio Antolini, unico candidato in campo.

A Folgaria, il nuovo sindaco è il giovane candidato Michael Rech, che ha vinto sul candidato Maurizio Toller, già sindaco nel 2009.

Nel nuovo Comune di Terre d’Adige, il neo sindaco è Renato Tasin, che ha battuto lo sfidante Roberto Roncador, appoggiato dalla Lega“.